انفجار عبوة ناسفة داخل وزارة الصحة الإسرائيلية فى الناصرة

جدة - نرمين السيد - انفجرت عبوة ناسفة فى مكاتب وزارة الصحة الإسرائيلية بمدينة الناصرة، شمال دولة الاحتلال الإسرائيلى، ليلة أمس الإثنين، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة فى الممتلكات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.





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