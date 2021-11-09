تحديث الضمان الاجتماعي 1443 للإستفادة بمعاش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يُعد تحديث الضمان الاجتماعي 1443 من الأمور الهامة للغاية، وذلك من أجل التمكن من صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أن البيانات غير السليمة وعدم تعديلها بالشكل الصحيح قد تعرقل عملية صرف المعاش، لأجل هذا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد طريقة تحديث بيانات المستفيدين، كما قامت ايضاً بتحديد شروط الاستفادة من المعاش الضماني، وهو بمثابة دعم مالي عن طريق الزكاة تقوم بتقديمه وزارة الموارد البشرية للمُستحقين فقط من السعوديين المقيمين دائمًا في السعودية، والمنطبق عليهم شروط الضمان.

تحديث الضمان الاجتماعي 1443

لم يتم حتى الآن الإفصاح عن تحديث الضمان الاجتماعي 1443 صراحة، لكن هناك ضرورة من تعديل البيانات حتى يتم التمكن من صرف المعاش دون صعوبات، وفي هذه الفقرة سوف نوضح لكم كيفية عملية التحديث، وذلك من خلال الآتي:

أولا قم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية .

. قم بعد ذلك بملء نموذج بيانات الدخول؛ كالاسم، وكلمة المرور والتحقق.

ثم قم بتسجيل رقم الهاتف الجديد في الصفحة الظاهرة أمامك ثم اضغط التالي.

ثم تعهد بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك ادخل رمز التحقق المرفق من خلال الهاتف بدقة.

ثم قم بحل العملية الحسابية التي ظهرت أمامك ثم اضغط تأكيد.

تحديث الضمان الاجتماعي 1443 وكيفية التقديم على المعاش

سبق وأن وضحنا لكم طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443، أما الآن سوف نوضح لكم كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي والمنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق الآتي: