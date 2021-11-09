كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر .. موعد صرف حساب المواطن بالهجري

كم باقي على نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية يهم قطاع كبير من المواطنين والأسر السعودية في المملكة، حيث يعد برنامج حساب المواطن السعودي أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تساعد المواطن في تحمل أعباء الحياة الاقتصادية، ولكن حددت السلطات المعنية تاريخ إيداع راتب حساب المواطن الشهري لعام 1442/1443، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر وكيفية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية، وطريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وجدول صرف حساب المواطن 2021/1443، كما نقوم بعرض آخر أخبار برنامج حساب المواطن السعودي ورقم تليفون حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات.

كم باقي على نزول حساب المواطن

نجد تساؤلات كثيرة حول موعد إيداع حساب المواطن لهذا الشهر، وعلى الرغم من تحديد تاريخ صرف دعم حساب المواطن قي موعد موحد شهريًا، ولكن قد يتم تقديم موعد الصرف ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد، وقد يحدث هذا إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية سواء في الإجازات الأسبوعية أو الأعياد الرسمية.

تاريخ نزول راتب حساب المواطن الجديد

يعتبر راتب حساب المواطن الجديد هي الدفعة الثامنة والأربعين من دفعات الدعم المالي المباشر المقدم من الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة لمساعدتهم في التغلب على متطلبات الحياة الاقتصادية وضمان حياة كريمة لهم، وأعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر، حيث ستبدأ عملية إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في صباح يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق 10 نوفمبر 2021 ميلادية.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر عن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر، حيث سيتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر ذي الحجة /أغسطس في يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 ميلادية الموافق 2 محرم 1443، وتعتبر هذه الدفعة هي الدفعة الخامسة والأربعون من دفعات الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي إلى المسجلين في البرنامج وتابعيهم من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل في السعودية،حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي والاجتماعي للمواطنين لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقع حدوثها بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المملكة في السنوات الأخيرة بالسعودية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية في السعودية .

الفئات المستهدفة من دعم حساب المواطن

حددت الحكومة السعودية الفئات المستحقة للدعم المالي المباشر من برنامج حساب المواطن، حيث يعتبر دعم حساب المواطن هو مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري للمستفيدين وتابعيهم، فمن هم المستهدفين من دعم برنامج حساب المواطن:

الأسرة السعودية التي تقل دخلها الشهري عن 20 ألف ريال سعودي. الأسر السعودية هي الفئة المستهدفة من دعم حساب المواطن. يُستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية: المرأة الأجنبية غير السعودية المتزوجة من السعودي.

عائلة المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

حاملي بطاقات التنقل في المملكة.

وقد أعلنت الحكومة السعودية أنه بالإضافة إلى الأسر السعودية المستفيدة من حساب المواطن فإن هناك عددًا من الفئات الأخرى يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج، وهي: المرأة الأجنبية المتزوجة من السعودي، المواطن السعودي غير المتزوج، الأفراد الحاملين لبطاقات التنقل في المملكة كما أن عائلة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي تستحق الحصول على الدعم. ويأتي هذا البرنامج في إطار التوجه الحكومي لترشيد الدعم، والتحول نحو الدعم النقدي بدلًا عن الدعم العيني من أجل توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

متى ينزل حساب المواطن 1443

أعلن برنامج حساب المواطن تويتر عبر الصفحة الرسمية عن ظهور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة عبر تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، لذلك نجد أن الأشخاص المستفيدين من الدعم يستفسرون كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر، حيث من المقرر إيداع دفعات حساب المواطن منذ الساعات الأولى في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فإذا صادف هذا اليوم يوم سبت، فيقوم النظام بتأجيل تاريخ الصرف إلى اليوم الحادي العاشر ليوافق يوم الأحد، أما إذا صادف موعد الصرف يوم جمعة، فيضطر القائمين على النظام إلى تقديم تاريخ الصرف لصيح اليوم التاسع الموافق يوم الخميس.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يتساءل البعض من المسجلين في برنامج حساب المواطن كيف أعرف متى ينزل حساب المواطن بعد التسجيل، وفي هذا الصدد أتاح برنامج حساب المواطن رابط الاستعلام عن صرف حساب المواطن برقم الهوية فقط، فبعد الانتهاء التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد عليكم التوجه إلى رابط تسجيل دخول حساب المواطن حسابي للتحقق من الأهلية ومعرفة نزول راتب حساب المواطن 1443 من خلال تتبع الخطوات التالية إلكترونيًا:

الولوج إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. تسجيل الدخول إلى حساب المتقدم على البوابة. النقر على التبويب الخاص بالخدمات العامة من الصفحة الرئيسية لموقع برنامج حساب المواطن. الضغط على على الأيقونة الخاصة بعرض “نتائج أهلية حساب المواطن”. قم بإدخال البيانات التالية في الحقول المخصصة لها: إدخال رقم الهوية.

كتابة رمز التحقق.

اضغط على مربع “الاستعلام”.

يقوم الموقع بإظهار نتيجة الاستعلام عن الحساب الخاص بالمتقدم وفي حالة الاستحقاق يعرض هل تم إيداع المستحقات أم لا في الحساب البنكي للمستفيد.

جدول صرف حساب المواطن 1443/2021

حددت الحكومة السعودية مواعيد نزول دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ولكن نعرض لكم توضيحًا تفصيليًا عن تاريخ إيداع راتب حساب المواطن كل شهر، لأن قد يقع موعد الصرف في أيام الإجازات الأسبوعية أو الأعياد الرسمية، وفي هذه الحالات يحدث تغييرًا في مواعيد الصرف المقررة، وفيما يلي عداد نزول حساب المواطن 1443 الجديد:

موعد صـرف حـساب المواطن لشهر أغسطس2021 يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 موعـد صرف حسـاب المـواطن لشهر سبتمبر 2021 يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 موعد صـرف حسـاب المواطـن لشهر نوفمبر 2021 يوم الأربعاء 10 من نوفمبر 2021 موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2021 يوم الخميس 10 ديسمبر 2021

حاسبة حساب المواطن التقديرية

كيف أعرف كم ينزل حساب المواطن نجد هذا السؤال يبحث عنه المستفيدين من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية للفئات المستهدفة من إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي، ويختلف مبلغ دعم حساب المواطن من شخص إلى آخر، حيث تعتمد قيمة الدعم على عدة عوامل من أهممها الحالة الاجتماعية للمستفيد وهل هو رب أسرة أم أعزب، كما تتأثر قيمة الدعم بالدخل الشهري للأسرة المستفيدة وعدد أفراد الأسرة، وفي هذا الصدد أتاحت البوابة الإلكترونية لحساب المواطن حاسبة الدعم عبر الموقع الرسمي للبرنامج لمساعدة المستفيد من معرفة القيمة المستحقة له من الدعم، وفيما يلي خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية:

الدخول إلى حساب المواطن الموقع الرسمي. النقر على تبويب “الحاسبة التقديرية” الموجودة في الصفحة الرئيسية. قم بتحديد حالة التسجيل في البرنامج. ثم قم باختيار صفة المستعلم. يطلب الموقع من الشخص إدخال بيانات في الحقول الفارغة اضغط على كلمة “احسب”. تظهر على الشاشة أمام المستخدم القيمية التقديرية للدعم المستحق له والذي سيقوم النظام بإيداعه في حسابه المصرفي.

رقم تليفون حساب المواطن-خدمة صوتك مسموع

أعلن برنامج حساب المواطن تويتر عبر الصفحة الرسمية عن طرق التواصل مع فريق خدمة العملاء بالبرنامج، حيث يمكنكم من خلال هذه الطرق تقديم الشكاوى والاستفسارات حول الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن، وفيما يلي نعرض صورة توضيحية لطرق التواصل مع برنامج حساب المواطن السعودية ومواعيد استقبال الاتصالات والرسائل من المواطنين:

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر بعد عرض موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي لهذا الشهر، كما استعرضنا جدول مواعيد إيداع حساب المواطن لعام 2021 وشروط التسجيل في حساب المواطن والفئات المستهدفة، ومن خلال التقرير قدمنا طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن وكيفية معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية.