تونس: الداخلية تنفى شائعات بشأن وفاة محتج بغاز الشرطة جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الداخلية التونسية إن الشاب الذى توفى لا علاقة له بالاحتجاجات، موضحة أنه توفى فى بيته الذى يبعد ستة كيلومترات عن مكان الاحتجاج، وبسبب طارئ صحى.

وبحسب الداخلية التونسية، كانت إذاعة محلية فى جنوب البلاد استندت إلى ما أسمته "شهود عيان" للترويج لشائعة عن مقتل شخص أثناء تفريق احتجاج بيئى.