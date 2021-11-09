واشنطن تفرض عقوبات على قراصنة روس

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الفردين الخاضعين للعقوبات هم ياروسلاف فاسينسكى من أوكرانيا، ويفجينى بوليانين من روسيا، وينتميان إلى مجموعة "سودينوكيبى/ريفيل"، لارتكابهما "حوادث فدية" ضد أهداف أمريكية.
وتعد المجموعة الروسية، المعروفة باسم سودينوكيبى، واحدة من أكثر عصابات الجريمة الإلكترونية انتشارًا فى العالم، حيث سقط أكثر من مليون ضحية لها.
وقالت واشنطن إن مجموعة القراصنة "سودينوكيبى/ريفيل" كانت وراء الهجمات الإلكترونية هذا العام، والتى استهدفت شركة اللحوم "جى بى إس فوودز"، وشركة البرمجيات كاسيا، التى تخدم أكثر من 40 ألف منظمة حول العالم.
كما تتهم حكومة واشنطن الروسى بوليانين بأنه كان وراء القرصنة ضد المؤسسات الحكومية الأمريكية وشركات القطاع الخاص.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة تبادل العملات الافتراضية شاتيكس "لتسهيل المعاملات" للهجمات الإلكترونية، ما أدى إلى حظر جميع ممتلكات أولئك الذين يخضعون للعقوبات بموجب الولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات معهم.
وأعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأى بيانات تساعد فى تحديد أى شخص يشغل منصبا قياديا ضمن مجموعة "سودينوكيبى/ريفيل"، إضافة إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدى إلى اعتقال أو إدانة فى أى بلد للأفراد الذين يشاركون أو يحاولون المشاركة فى الهجمات الإلكترونية.
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