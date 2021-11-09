مبانى كوستاريكا تهتز بسبب زلزال فى نيكاراجوا المجاورة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية، اهتزت الأبنية فى مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، حيث وقع الزلزال قبالة ساحل نيكاراجوا المجاورة، على المحيط الهادئ على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 76 كيلومترًا جنوب غرب قرية ماساتشابا الساحلية، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.
فيما أكدت خدمات الطوارئ الوطنية فى كوستاريكا، أنه لم ترد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الزلزال حتى الآن.
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