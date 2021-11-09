رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 “ظهرت الآن” على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة الشهادة السودانية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أخيرا عن اقتراب موعد اعلان وظهور نتيجة الشهادة السودانية 2021 خلال ساعات قليلة من الآن، حيث ينتظر طلاب الشهادة الثانوية بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم في الشهادة السودانية التي طال انتظارها، وهو ما دعاهم لكثرة واستمرار البحث حتى يستطيعون تحديد مصيرهم التعليمي وخطة استكمال دراستهم في العام الدراسي المقبل، وقد اعلنت الجهات المسؤولة أنه جاري الآن تجهيز النتائج لرفعها على الموقع في القريب العاجل، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

في ظل انتظار جميع الطلاب وأولياء أمورهم الإفراج عن معدلاتهم في الامتحانات التي أدوها مؤخراً، خرجت وزارة التربية والتعليم بالتصريح عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021، والتي كشفت عن إعلانها خلال الأيام المقبلة، وذلك فور الانتهاء من الأعمال الخاصة بالكونترول، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية سامي الباقر أنَّه جاري الآن الانتهاء من كافة أعمال الكونترول، مشيراً إلى أن نسب النجاح الأولية مرتفعة بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن تفعيل رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 بشكل الكتروني، وكان ذلك في اطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكي يتمكن الطالب من الاطلاع على نتيجته يجب اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .

. ومنه ثم يقوم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية، ويضغط على أيقونة نتيجة الشهادة السودانية.

بعد ذلك يجب على المستعلم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالكالب والتي تشمل اسم الولاية التابع لها والاسم بالكامل والرقم الإمتحاني.

وأخيراً يضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر له في الحال تفاصيلها كاملة.

لم يتبقى الكثير من الوقت عن قيام وزارة التربية التعليم السودانية بإعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2021 “نتيجة الثانوية العامة” بشكل رسمي ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت، حيث مؤخرا ظهرت الكثير من الاقاويل التي تنص على اقتراب موعد ظهور هذة النتائج، ونتابع معكم نحن اسرة موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بظهور النتائج، تابعونا.