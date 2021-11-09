التقديم في برنامج زمالة مسك الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية

التقديم في برنامج زمالة مسك الخيرية، فقد أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان وهي مسك الخيرية عن بداية العمل علي فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج زمالة مسك، حيث يعمل البرنامج علي إجراء التطوير الشخصي والمهني لجميع المتقدمين للبرنامج، كما يساعد برنامج زمالة مسك الخيرية جميع الشباب والسيدات من الحصول علي عدد كبير من المهارات والخدمات التي تساعد علي التعايش مع الوظائف المستقبلية، ويقدم البرنامج المحتوي الخاص به لمدة ستة أشهر، حيث يتم تأهيل جميع المشاركين في البرنامج من أجل الانضمام إلى مجموعة عمل برنامج زمالة مسك، ويتم التقديم في البرنامج من خلال بعض الشروط علي أن يتم التسجيل إلكترونياً، واليكم طريقة التقديم في برنامج زمالة مسك الخيرية.

زمالة مسك الخيرية وأهداف البرنامج

زمالة مسك برنامج عام تم تقنينه برعاية ولي العهد محمد بن سلمان من أجل وضع خطة طويلة الأجل من خلالها يتم تطوير مهارات الشباب بالمملكة ومساعدتهم علي تحسين المهارات والقدرات التي يمتلكونها سواء كانت مهارات مهنية تخص العمل أو مهارات شخصية، حتي يتم إعداد جيل وطني مميز له رأي وخبرة في صناعة التغيير المهني، ويكون لديهم القدرة علي إحداث تغيير علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة بالإيجاب.

وتشكل مراحل التعليم بالبرنامج، من خلال النسخة الخامسة عدد من أجزاء التعليم التي يحتوي مضمونها تحسين المهارات الشخصية من اجل زيادة الوعي بأهمية الدور القيادي وتعلم مهارات جديدة، مما ينعكس بأثر إيجابي نحو تطوير مستويات الاختيار للدور القيادي داخل جميع قطاعات العمل بالمملكة العربية السعودية، مما يدل علي قدرة البرنامج بما يقدمه من محتوي هام لجميع المشاركين به.

التسجيل في زمالة مسك وشروط التقديم

برنامج مسك يطلب بعض الشروط الخاصة بالتقديم في المحتوي الخاص به، ومن بين هذه الشروط أن يكون جميع المتقدمين من الحاملين للجنسية السعودية، وأن يكون كل متقدم للبرنامج على قوة الدراسة بأحد الجامعات المميزة عالميًّا أو أن يكون حاصلًا على تأهيل للدراسة بأحد تلك الجامعات، علي أن يتم التقديم في البرنامج من خلال الدخول علي موقع البرنامج التالي: زمالة مسك، ويتم تسجيل طلب جديد للانضمام للبرنامج من خلال تسجيل بعض البيانات التي يطلبها نموذج التسجيل.