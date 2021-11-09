إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً فاراً من وجه العدالة من إنتربول الأردن

دوت الخليج :- تسلم المكتب المركزي الوطني إنتربول فلسطين من مكتب الإنتربول في الاردن اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة لصدور مذكرة قضائية بحقه.
وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: إنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق أشخاص غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم لجرائم ومطالبة العدالة بهم وبظل التعاون الدولي في هذه المواضيع بين الدول ضمن إطار الإنتربول الدولي فقد تم استلام مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قبض من النيابة العامة بحقه بقضية مقتل مواطن عام 2013 ، وفق وسائل اعلام فلسطينية .
واكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.
ووجه تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد من وجه العدالة بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القانونية.
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