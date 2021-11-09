رئيس قبرص يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

استقبل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، الثلاثاء، في العاصمة نيقوسيا، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، وذلك بحضور نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد لرئيس قبرص، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية قبرص الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس نيكوس أناستاسياديس تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

كما بحث الجانبان الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء، على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.