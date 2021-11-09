أحداث السودان.. حكم قضائي بعودة خدمة الإنترنت

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بإصدار حكم قضائي يقضي بعودة خدمة الإنترنت في كل أنحاء السودان.

وقالت التقارير إن المحكمة العامة في الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت في السودان، بعد انقطاع لمدة 15 يوما.

وانقطعت الإنترنت في السودان بعد أحداث 25 أكتوبر، حين أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.

وشدد البرهان، في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ"انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".