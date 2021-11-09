اعتقال رجلين قى قضية الهجوم المسلح على شرطى فرنسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم، أن الرجلين كانا على صلة بمنفذ الهجوم الذى تم نقله إلى مستشفى "نيس" بعد إصابته بنيران أحد افراد الشرطة.
وكان شرطيا فرنسيا قد تعرض صباح أمس الاثنين، لهجوم بسلاح أبيض عندما كان يقود سيارة أمام مركز شرطة مدينة "كان" فى جنوب شرق فرنسا حيث فتح الرجل سريعا باب سيارة الشرطة المتوقفة وطعن الشرطى فى الصدر، ولكن المهاجم أصيب بجروح بالغة على يد شرطى آخر كان موجودا فى موقع الحادث.
يذكر أن "جيرالد دارمانان" وزير الداخلية الفرنسى قال فى تغريدة عبر موقع التوال الاجتماعى "تويتر"، إن الشرطى الذى تعرض للطعن، لم يُصب لحسن الحظ بجروح جسدية، ونجا بفضل سترته الواقية، مؤكدا أنه تم اعتقال المهاجم.
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