الكونجرس يتهم مستشارى ترامب بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة برلمانية فى الكونجرس الأمريكى، أمس الإثنين، مذكرات استدعاء لمستشارى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تتهمهم بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى سياق التحقيقات التى تجريها اللجنة بشأن دور دونالد ترامب فى هجوم أنصاره على الكونجرس، يوم 6 يناير الماضى.





وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، قالت لجنة الكونجرس إن عددًا من مستشارى ترامب اجتمعوا فى فندق "دويلارد إنتركونتيننتال" الفخم فى واشنطن، والذى تحول إلى ما يشبه مركز قيادة عمليات أثناء الهجوم على الكونجرس وقت انعقاد جلسة للمصادقة على فوز جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الوكالة، استدعت اللجنة المحامى جون إيستمان، الذى يُعتقد أنه شارك فى اجتماع "غرفة العمليات" عشية الهجوم على الكونجرس فى 5 يناير الماضى، وألقى كلمة أثناء تجمع قرب البيت الأبيض قبل الهجوم.

وأرسل إيستمان بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا لمحامى نائب الرئيس مايك بنس، أثناء اقتحام الكابيتول، مؤكدًا أن ذلك حصل "لأنك أنت وموكلك لم تفعلا ما كان يلزم للسماح بنشر ذلك على العلن".

وجاء فى مذكرة الاستدعاء الموجهة لـ إيستمان: "وثاؤقك وشهادتك على صلة مباشرة بتحقيق اللجنة، إذ يبدو أنك لعبت دورًا أساسيًا فى إخطار الرئيس ترامب بأن نائب الرئيس بنس يمكنه تحديد الناخبين الذين يؤخذ بهم فى 6 يناير".

وكان إيستمان وجه مذكرة لترامب، زعم فيها أن بنس لديه صلاحية رفض نتائج الانتخابات فى بعض الولايات، ما سيحرم الديمقراطى بايدن من الفوز.

كما أشارت الوكالة الفرنسية إلى استدعاء أفراد آخرين من فريق حملة ترامب الانتخابية، إذ ترى لجنة الكونجرس أنهم ساهموا فى الترويج لفكرة أن الانتخابات "سرقت"، وهو نفس ما قاله ترامب، ومنهم: المستشار السابق للأمن القومى فى إدارة ترامب، مايك فلين، ومدير حملته وليام ستيبين، وقائد شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك.