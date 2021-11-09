قاتل الشابين في اربد ... عشريني صاحب اسبقيات

دوت الخليج :- قالت معلومات ان الشاب الذي قتل شخصين في اربد واصاب ثالث ، في العشرين من عمره وعليه قيود امنية .
وبينت المعلومات ان الشابين الذين قتلا طعنا شقيقين في ما كان المصاب والدهما الذي يرقد على سرير الشفاء ولا يعلم بوفاة نجليه لغاية كتابة هذه السطور .
واضافت : ان القاتل عليه 9 قيود جرمية بعضها يتعلق بالمخدرات كما انه ممنوع من السفر .
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