صالح: العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة لمواجهة الإرهاب والفساد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم التعاون لمواجهة الإرهاب والفساد، وذلك خلال استقباله السفير الصربى لدى بغداد، أوروش بالوف، فى قصر السلام.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لرئاسة الجمهورية العراقية: "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ووصولها إلى ما يلبى المصالح المشتركة وطموحات الشعبين، والعمل على تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار". كما شدد صالح على أن "سياسة العراق ترتكز على بناء علاقات متوازنة تدعم التنسيق الإقليمى والدولى للعمل على التحديات المشتركة المتمثلة بالإرهاب والفساد، ومن أجل التعاون فى العمل المناخى المشترك، وتخفيف حدة التوترات فى المنطقة وإرساء السلام فيها".

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