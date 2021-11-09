كاشفة أسرار فيس بوك تدلى بشهادتها أمام البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - حلت كاشفة أسرار شركة "فيس بوك"، ومديرة الإنتاج السابقة بالشركة، فرانسيس هاوجين، ضيفة على الاتحاد الأوروبى، أمس الإثنين، حيث أدلت بشهادة جديدة أمام البرلمان الأوروبى.





وكان نواب البرلمان الأوروبى دعوا هاوجين إلى بروكسل، بعد مشاركتها بمجموعة من الوثائق مع الصحفيين والسلطات، وأوضحت من خلالها أن فيس بوك تمنح الأولوية للربح على حساب اعتدال المحتوى.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، يقوم نواب البرلمان بصياغة قواعد جديدة صارمة لكبح جماح منصات التكنولوجيا وتأثيرها فى المنطقة، لذا حظيت تصريحات هاوجين الافتتاحية بالتصفيق من غرفة كبار المشرعين، حيث قالت لهم خلالها إن فيس بوك يختار الربح على حساب السلامة كل يوم.

كما أيدت هاوجين، 37 عامًا، مشروع قانون الاتحاد الأوروبى لمواجهة الشركة وأكبر أقرانها، قائلة إن "قانون الخدمات الرقمية فى الاتحاد الأوروبى لديه إمكانات هائلة.. إنه يتبنى نهجًا محايدًا من حيث المضمون لمعالجة المخاطر والأضرار النظامية لنموذج الأعمال الشاملة، وقد دعمت هذا بقوة".

وقالت هاوجين للمشرعين الأوروبيين إن "حجم اللغات المنطوقة عبر أوروبا ينبغى أن تكون مصدر اهتمام خاص"، وذلك على أساس ملاحظاتها حول كيفية مساعدة مستخدمى فيس بوك فى التحريض على الإبادة الجماعية والعنف ضد الأقلية المسلمة فى ميانمار.

وأضافت: "أضمن لك أن هناك الكثير من اللغات فى أوروبا ليس بها أنظمة سلامة، أو الحد الأدنى من أنظمة السلامة".