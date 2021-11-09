وكان نواب البرلمان الأوروبى دعوا هاوجين إلى بروكسل، بعد مشاركتها بمجموعة من الوثائق مع الصحفيين والسلطات، وأوضحت من خلالها أن فيس بوك تمنح الأولوية للربح على حساب اعتدال المحتوى.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، يقوم نواب البرلمان بصياغة قواعد جديدة صارمة لكبح جماح منصات التكنولوجيا وتأثيرها فى المنطقة، لذا حظيت تصريحات هاوجين الافتتاحية بالتصفيق من غرفة كبار المشرعين، حيث قالت لهم خلالها إن فيس بوك يختار الربح على حساب السلامة كل يوم.
كما أيدت هاوجين، 37 عامًا، مشروع قانون الاتحاد الأوروبى لمواجهة الشركة وأكبر أقرانها، قائلة إن "قانون الخدمات الرقمية فى الاتحاد الأوروبى لديه إمكانات هائلة.. إنه يتبنى نهجًا محايدًا من حيث المضمون لمعالجة المخاطر والأضرار النظامية لنموذج الأعمال الشاملة، وقد دعمت هذا بقوة".
وقالت هاوجين للمشرعين الأوروبيين إن "حجم اللغات المنطوقة عبر أوروبا ينبغى أن تكون مصدر اهتمام خاص"، وذلك على أساس ملاحظاتها حول كيفية مساعدة مستخدمى فيس بوك فى التحريض على الإبادة الجماعية والعنف ضد الأقلية المسلمة فى ميانمار.
وأضافت: "أضمن لك أن هناك الكثير من اللغات فى أوروبا ليس بها أنظمة سلامة، أو الحد الأدنى من أنظمة السلامة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاشفة أسرار فيس بوك تدلى بشهادتها أمام البرلمان الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.