ارتفاع قياسى جديد لوفيات وإصابات كورونا فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى طفرة الوفيات الناجمة عن الوباء فى روسيا بعد يوم واحد فقط من إعلان السلطات الروسية إنهاء الإغلاق فى أماكن العمل. كما أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الروسية تسجيل 39160 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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