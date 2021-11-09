خطط لضرب موسكو.. السجن 21 عاما للداعشى الروسى سوليكوف

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت المخابرات الروسية، إن سوليكوف نظم خلية سرية لداعش، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية فى العاصمة موسكو، إلا أن جهاز الأمن الفيدرالى تمكن من اعتقاله فى أكتوبر 2020.

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