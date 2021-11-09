أخبار اليمن : مشاركة يمنية باجتماع الاتحاد الدولي لكرة اليد

مشاركة يمنية باجتماع الاتحاد الدولي لكرة اليدشارك الاتحاد اليمني لكرة اليد في الاجتماع الافتراضي الـ38 للاتحاد الدولي للعبة الذي عُقد مؤخراً عبر تقنية الزوم في سويسرا.

ناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بخطة الاتحاد الدولي للفترة المقبلة، وشهد إعادة انتخاب الجمعية العمومية للمصري الدكتور حسن مصطفى رئيساً للاتحاد لفترة سادسة تواليا بالإجماع.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالمشاركة الفاعلة لاتحادات عدد من الدول بما فيها اليمن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها .. مبدياً الاستعداد تقديم الدعم للاتحاد اليمني للنهوض باللعبة.

فيما أكد أمين عام الاتحاد اليمني لكرة اليد ممثل اليمن في الاجتماع حمزة صالح، أن اللعبة شهدت تطورًا ملموسًا، خاصة في الدول النامية التي شاركت في العديد من البطولات وحققت نتائج جيدة ومنها اليمن الذي أحرز المركز الثاني في بطولة التحدي الآسيوي 2014م.

وأوضح أن الاتحاد اليمني للعبة، يحرص على الحضور الفاعل لكرة اليد اليمنية في الاجتماعات الدولية والقارية للعبة.

ولفت إلى أن اللعبة في اليمن تتطلب مزيداً من الدعم للارتقاء بها وتطويرها ومواكبتها لكل جديد في قانونها الدولي.*سبأنت

