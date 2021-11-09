الإمارات تعتمد شروط الإقامة للأجنبي المتقاعد

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، اعتماد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا".

وأوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" قرارات مجلس الوزراء الإماراتي الذي انعقد في إكسبو دبي 2020، الثلاثاء.

وشملت القرارات، بحسب "وام"، تعديل شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، بما يعزز من موقع دولة الإمارات كوطن ثانٍ للأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات.