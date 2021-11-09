لقي أكثر من 20 طفلا مصرعهم وأصيب العشرات، عندما اندلع حريق في مدرسة في مارادي، ثاني أكبر مدن النيجر.
وقالت الحكومة في بيان صدر مساء الاثنين، إن النيران التهمت 3 فصول دراسية بنيت من القش في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية التي تحمل اسم "إيه إف إن"، مما أودى بحياة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.
وأكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية أن سبب الحريق لم يعرف على الفور، وأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات المأساة.
وغالبا ما تستخدم أكواخ القش لتخفيف كثافة الفصول في المدارس المكتظة في النيجر.
وشهد أبريل الماضي وفاة 20 طفلا إثر اندلاع حريق أججته الرياح العاتية في مدرسة ابتدائية بضواحي نيامي، عاصمة النيجر.
وقال المعلمون وأولياء الأمور إن الوفيات تسلط الضوء على مخاطر إقامة الفصول الدراسية المؤقتة في الهواء الطلق.
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في النيجر ستيفانو سافي في بيان: " قلوبنا مع الأطفال والأسر المتضررة. خالص تعازينا لأسر الضحايا ومجتمعاتهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الكابوس" بالفيديو.. حريق يقتل 20 طفلا ويلتهم "مدرسة القش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.