"الكابوس" بالفيديو.. حريق يقتل 20 طفلا ويلتهم "مدرسة القش"

لقي أكثر من 20 طفلا مصرعهم وأصيب العشرات، عندما اندلع حريق في مدرسة في مارادي، ثاني أكبر مدن النيجر.

وقالت الحكومة في بيان صدر مساء الاثنين، إن النيران التهمت 3 فصول دراسية بنيت من القش في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية التي تحمل اسم "إيه إف إن"، مما أودى بحياة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.

وأكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية أن سبب الحريق لم يعرف على الفور، وأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات المأساة.

وغالبا ما تستخدم أكواخ القش لتخفيف كثافة الفصول في المدارس المكتظة في النيجر.

وشهد أبريل الماضي وفاة 20 طفلا إثر اندلاع حريق أججته الرياح العاتية في مدرسة ابتدائية بضواحي نيامي، عاصمة النيجر.

وقال المعلمون وأولياء الأمور إن الوفيات تسلط الضوء على مخاطر إقامة الفصول الدراسية المؤقتة في الهواء الطلق.

وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في النيجر ستيفانو سافي في بيان: " قلوبنا مع الأطفال والأسر المتضررة. خالص تعازينا لأسر الضحايا ومجتمعاتهم".