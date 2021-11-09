البابا فرنسيس: استهداف الكاظمى عمل إرهابى حقير

جدة - نرمين السيد - أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الثلاثاء، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بالهجوم على مقر إقامته بطائرات دون طيار، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى حقير".





وحسبما نقلت "رويترز"، قال الفاتيكان إن وزير خارجيته بعث رسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا فرنسيس الذى زار العراق فى مارس الماضى. وبحسب الوكالة، جاء فى هذه الرسالة: "فى إدانته لهذا العمل الإرهابى الحقير، يعبر قداسته مجددًا عن ثقته فى أن الشعب العراقى بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوى".

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