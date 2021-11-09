وزير خارجية اليونان: لا يمكن نسيان ليبيا.. والمتوسط يربط مصير شعوبنا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، إن مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر انعقادة فى 12 نوفمبر الجارى، ضرورى جدًا، محذرًا من أن "نسيان ليبيا، وترك الوضع يأخذ مجراه تلقائيًا هو آخر شىء يمكن التفكير به".





وفى مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية، أشار الوزير اليونانى إلى أن "الوضع فى ليبيا يحتاج إلى توجيه والمجتمع الليبى بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الاوروبى لإعادة إقامة دولة عادلة".

وأضاف: "نحن فى حاجة إلى إنشاء دولة جديدة فى ليبيا"، موضحًا أن "هذا لن يحدث تلقائيًا، ويجب أن يظل الاتحاد الأوروبى ملتزمًا تجاه ليبيا على المدى الطويل، وألا يكون مجرد التزام قصير الأجل".

وتابع: "إذا أهمل الاتحاد الأوروبى ليبيا، فإن الجهات الفاعلة الأخرى ستتدخل، وستخلق مشاكل أخرى"، لافتًا إلى أن ليبيا لأسباب جغرافية وثقافية قريبة من الاتحاد الأوروبى، ولا يمكن للاتحاد أن يبعد أنظاره عما يحدث فيها.

واختتم رئيس الدبلوماسية اليونانية مؤكدًا أنه لا يجب أن ننظر إلى البحر المتوسط ​​ على أنه منطقة تفصل ليبيا عن الاتحاد الاوروبى، وإنما ​​تاريخيًا ربط هذا البحر بين شعوب شمال إفريقيا وأوروبا.