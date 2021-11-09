وفى مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية، أشار الوزير اليونانى إلى أن "الوضع فى ليبيا يحتاج إلى توجيه والمجتمع الليبى بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الاوروبى لإعادة إقامة دولة عادلة".
وأضاف: "نحن فى حاجة إلى إنشاء دولة جديدة فى ليبيا"، موضحًا أن "هذا لن يحدث تلقائيًا، ويجب أن يظل الاتحاد الأوروبى ملتزمًا تجاه ليبيا على المدى الطويل، وألا يكون مجرد التزام قصير الأجل".
وتابع: "إذا أهمل الاتحاد الأوروبى ليبيا، فإن الجهات الفاعلة الأخرى ستتدخل، وستخلق مشاكل أخرى"، لافتًا إلى أن ليبيا لأسباب جغرافية وثقافية قريبة من الاتحاد الأوروبى، ولا يمكن للاتحاد أن يبعد أنظاره عما يحدث فيها.
واختتم رئيس الدبلوماسية اليونانية مؤكدًا أنه لا يجب أن ننظر إلى البحر المتوسط على أنه منطقة تفصل ليبيا عن الاتحاد الاوروبى، وإنما تاريخيًا ربط هذا البحر بين شعوب شمال إفريقيا وأوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية اليونان: لا يمكن نسيان ليبيا.. والمتوسط يربط مصير شعوبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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