مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بجولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن "مجموعات من المستوطنين، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحمت باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة".

وأشار شهود العيان إلى أن هذه المجموعات الإسرائيلية "نفذت جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وأقامت صلوات تلمودية فى المنطقة الشرقية من المسجد".