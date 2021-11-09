الكرملين: هناك توافق على ضرورة اجتماع بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، أشار متحدث الرئاسة الروسية إلى أنه "لا توجد حتى الآن، أى مواعيد دقيقة وواضحة لهذا اللقاء"، إلا أن "هناك تفاهم على ضرورة عقد هذا اللقاء، وضرورة التواصل بين الرئيسين، واستمرار الاتصال، ولكن لا توجد مواعيد نهائية واضحة حتى الآن".

وكان البيت الأبيض قال فى وقت سابق، إنه ليس لديه أى معلومات بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسى والأمريكى قبل نهاية العام.