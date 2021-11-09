جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، أشار متحدث الرئاسة الروسية إلى أنه "لا توجد حتى الآن، أى مواعيد دقيقة وواضحة لهذا اللقاء"، إلا أن "هناك تفاهم على ضرورة عقد هذا اللقاء، وضرورة التواصل بين الرئيسين، واستمرار الاتصال، ولكن لا توجد مواعيد نهائية واضحة حتى الآن".
وكان البيت الأبيض قال فى وقت سابق، إنه ليس لديه أى معلومات بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسى والأمريكى قبل نهاية العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: هناك توافق على ضرورة اجتماع بوتين وبايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.