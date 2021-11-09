القبض على قاتل الشقيقين طعنا في اربد

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء اليوم لمديرية شرطة محافظة اربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه اربد اثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين
واضاف، ان قوة امنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطارة الجاني الذي لاذ بالفرار الى ان القي القبض عليه وتم ضبط الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة فيما تم نقل كافة الاصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الابناء الاثنين فيما لا زال والدهما قيد العلاج، وبوشر التحقيق.
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