أخبار اليمن : الأمم المتحدة: 7.3 ملايين يمني بحاجة إلى مأوى

الأمم المتحدة: 7.3 ملايين يمني بحاجة إلى مأوىأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 7.3 ملايين شخص في اليمن، بحاجة إلى مأوى، مع تصاعد وتيرة الصعوبات المعيشية والاقتصادية في البلاد التي دخلت الحرب فيها عامها السابع.

جاء ذلك، في تغريدة عبر تويتر لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ قالت فيها إن "هناك احتياجات ماسة لتوفير المأوى في اليمن".

وأضافت أن هناك "7.3 ملايين يمني يحتاجون إلى مأوى ومساعدات غير غذائية (لم تحددها).. 75 بالمئة منهم نساء وأطفال".

وأفادت المفوضية بأنها "تنظم اليوم الثلاثاء معرضًا في العاصمة صنعاء، بهدف تقديم حلول لاحتياجات المأوى المتزايدة في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

