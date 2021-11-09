نائبة بايدن تصل باريس لإستكمال جهود المصالحة بين فرنسا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وصلت نائب الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 5 أيام، بغية إستكمال جهود المصالحة بعد أزمة خطيرة بين فرنسا والولايات المتحدة بسبب النزاع على عقد غواصات نووية بقيمة 50 مليون يورو لأستراليا.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، هبطت طائرة "اير فورس 2" صباحا فى مطار أورلى بضواحى باريس، حيث وصلت كامالا هاريس برفقة زوجها دوج ايمهوف، إلى معهد باستور، للقاء باحثين أمريكيين وفرنسيين يعملون على فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تلتقى نائبة الرئيس الأمريكى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزية بعد ظهر غد الأربعاء، لبحث "الأمن الأوروبى وفى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والوضع الصحى على المستوى العالمى"، إلى جانب موضوعات أخرى، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن تعزيز التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة فى المجال الفضائى سيكون على جدول أعمال المباحثات أيضًا، وهو ما أكد بيان مشترك للبلدين.

كما تشارك كامالا هاريس يوم 11 نوفمبر الجارى، فى احتفالات هدنة 1918 التى أنهت الحرب العالمية الأولى، ثم تزور منتدى باريس للسلام.

وكان اتفاق أوكوس الثلاثى بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا أثار غضبًا واسعًا فى باريس، خصوصًا بعدما تسبب الاتفاق فى إلغاء كانبيرا اتفاقًا لشراء غواصات نووية من فرنسا، بقيمة 50 مليون يورو، واستبدالها بصفقة غواصات أمريكية، ما اعتبرته الحكومة الفرنسية طعنة من حلفائها.