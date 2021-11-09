فرنسا: القبض على 3 مقربين من مهاجم الشرطة فى كان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "لو باريسيان"، قالت مصادر من الشرطة إن النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقا بعد مع هؤلاء المحتجزين، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت دورية شرطة فرنسية تعرضت لهجوم بسلاح أبيض أمس الإثنين، أمام مركز شرطة مدينة كان فى جنوب شرق البلاد على يد جزائرى. وسارع وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان بالتحول إلى موقع الهجوم، لكنه أكد أن اسم المهاجم "لم يكن مسجلاً فى أى من ملفات التطرف".