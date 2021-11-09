الصحة العالمية تعلن تطعيم 9% من سكان العراق ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الانباء العراقية "واع"، قال بيان منظمة الصحة العالمية إنه "تم تطعيم 9% من سكان العراق بشكل كامل ضد كورونا"، مشددة على "ضرورة العمل للوصول الى نسبة تلقيح أعلى، وبلوغ مناعة أفضل".

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