بنجلاديش: السجن 11 عامًا لرئيس القضاة السابق بتهم الفساد وغسيل الأموال

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة بنغالية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 11 عامًا بحق رئيس القضاة السابق فى بنجلاديش، سوريندا كومار سينها، بعد إدانته بتهم غسل أموال واختلاس، حسبما أعلن مسؤولون قضائيون.





وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قال المدعى العام البنغالى، مير أحمد على سلام، إن محكمة فى العاصمة دكا أصدرت الحكم على سينها، الذى يعيش فى المنفى بكندا، على خلفية معاملة مصرفية بـ 40 مليون تاكا ـ ما يعادل 470 ألف دولار.

وقال المحققون إن هذه الأموال انتقلت إلى حساب سينها الشخصى على شكل قروض فى 2016، عندما كان رئيساً للسلطة القضائية، إضافة إلى مبلغ تم إرساله لشراء منزل فى الولايات المتحدة باسم شقيقه، فيما ينكر سينها هذه الاتهامات، واصفًا محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية.

كما أشار سلام إلى أن "أحكامًا صدرت أيضًا ضد 8 آخرين، بينهم 6 مسؤولين فى بنك خاص، ومساعدان لسينها، بالسجن لمدد متفاوتة بسبب مساعدة رئيس القضاة السابق فى غسل الأموال من خلال البنك"، فيما تم الإعلان عن تبرئة متهمين اثنين.

يذكر أن سينها هو أول رئيس قضاة سابق يواجه عقوبة السجن بتهمة الكسب غير المشروع فى بنجلاديش، علاوة على أنه سيتم تغريمه 4.5 ملايين تاكا، أو السجن 6 أشهر إضافية، إذا لم يدفعها.