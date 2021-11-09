البابا فرنسيس يدين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي ويصفه بـ”بالعمل الإرهابي الحقير”

دان البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووصفها بأنها "عمل إرهابي حقير".
وقال الفاتيكان إن وزير خارجيته بعث برسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا الذي زار العراق في مارس الماضي، حيث جاء في الرسالة: "في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجددا عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي".
ونجا الكاظمي من هجوم شنته طائرات مسيرة كانت محملة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد يوم الأحد الماضي، وأصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.
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