فرنسا.. القبض على 3 أشخاص بعد حادث الطعن في مدينة كان

نقلت وسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء عن مصادر بالشرطة في البلاد أنها ألقت القبض على 3 أشخاص على صلة برجل يشتبه في مهاجمته لضباط شرطة في مدينة كان أمس الإثنين.

وأضافت صحيفة لو باريسيان أن جهات الادعاء الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقا بعد.

ونجا شرطي من هجوم بسكين في كان أمس.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بالشرطة تأكيدها بعدم استبعاد فرضية الإرهاب بشأن الحادث.