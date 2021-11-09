الاحتلال الإسرائيلى يبدأ حملة على المدن العربية ويعتقل 64 شخصًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بدء عملية ضخمة على المدن العربية فى شمال الدولة العبرية، بزعم ضبط الأسلحة فيها، مؤكدة اعتقال 64 شخصًا بناء على معلومات قدمها لهم جاسوس سرى.





وحسبما ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أسفرت العملية عن توجيه الاتهامات لـ 78 شخصًا، واصفة إياهم بأنهم من أكبر تجار الأسلحة فى إسرائيل، مضيفة أنها صادرت 40 بندقية و13 مسدسًا ورشاشين وعبوتين ناسفتين. وبحسب صحيفة "24 آى نيوز"، قالت الشرطة الإسرائيلية إن عميلها مجرم سابق، عمل لصالحها تحت غطاء عضو فى منظمة إجرامية للإتجار بالأسلحة. وفى تصريحات له، قال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، عومر بارليف: "قررنا التعامل مع الجريمة والسلاح فى الشارع العربى"، على حد زعمه.

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