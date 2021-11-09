العراق: تدمير أوكار داعش فى عملية موسعة جنوب حمرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الخلية العراقية إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت القطعات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى، ومن خلال فرقة المشاة الأولى وقوة من الفرقة التاسعة، بواجب تفتيش من خمسة محاور شمال وجنوب بحيرة حمرين".

وأشار البيان إلى أن العملية كشفت عن عدد من أوكار الارهابيين، مؤكدًا تدمير هذه الأوكار بالكامل، واستمرار مطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لأجل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.