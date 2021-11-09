منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب، هو أمر مهم للطالب الذي يبحث عن كيفية دخول منصتي مدرستي للتعليم عن بعد، بعد التحديثات الجديدة على المنصة على بعض الخصائص إلا ان عملية تسجيل الدخول لم تتغير في مدرستي وهو ما سنتعرف عليه مفصلاً من خلال الدخول بحساب مايكروسوفت.

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منصتي مدرستي الجديدة هي أفضل مكان افتراضي من أجل ممارسة التعليم عن بعد بشكل مُيّسر- ضمّن خطة المملكة للتحول الرقمي وبما يتحد مع متطلبات المرحلة من انتشار فيروس كورونا المستجد، فتجمع مدرستي أدوات تعليمية وفصول افتراضية يتفاعل فيها المعلمون والطلاب لتحقيق تجربة تعلم متكاملة حيث تسمح المنصة بحل الاختبارات وخيارات إعداد الدروس ومتابعة الجداول الدراسية.

أوقات دخول منصة مدرستي لمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائي 1443

يوضح الجدول الأوقات المتزامنة لدخول طلاب المراحل الدراسية، وبخلاف ذلك سيتاح للجميع الدخول في الأوقات المتبقية.

المرحلة الثانوية والمتوسطة صباحاً 6:30 – مساءً 2:30 المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مساءً 2:45 – مساءً 7 التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية فقط) 9:30 صباحاً – 1 مساءً

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب

البحث عن خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي تم اختصارها تسهيلاً للطلاب في عملية الدخول للمنصة التعليمية الالكترونية، وهي

بدايةً تنتقل الى رابط منصة مدرستي للدخول عليه.

بعد الوصول للصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي ستجد أيقونة تسجيل الدخول يرجى الضغط عليها يسار أعلى الشاشة.

حدد خيار التسجيل بحساب مايكروسوفت وذلك للطلاب.

أدخل البريد الالكتروني كاسم للمستخدم ويمكن الحصول عليه من تطبيق توكلنا.

في الحقل الثاني، قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة من توكلنا إذا لم تقم بتغييرها بعد.

الآن بعد إدخال بيانات المستخدم في المنصة، اضغط على تسجيل الدخول وسيتم توجيهك بشكل مباشر الى واجهة منصة مدرستي.

اطلع أيضا: طريقة استعادة كلمة المرور في منصة مدرستي

يذكر ان وزارة التربية والتعليم استبدلت منصة منظومة التعليم الموحد بمنصة مدرستي، وطورت البرمجيات فيها لتتناسب مع الطموح في تدشين مشروع التعليم عن بعد وبالتالي إتاحة تجربة نوعية في تفعيل أدوات التعليم فقد تم ربطها بالمحتوى الرقمي والأنشطة التعليمية وفتح قنوات تواصل بين منسوبي المدرسة واولياء الأمور.