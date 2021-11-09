لينك مباشر.. رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 برقم الجلوس ورمز التحقق فقط result.sd

فعلت وزارة التربية والتعليم السودانية رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس ورمز التحقق فقط بعد اعتمادها من قبل محمود ختم السر، وكيل مديرية التربية والتعليم المكلف، بعد طول انتظار للطلاب والطالبات بالسودان ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهورها خلال الساعات القادمة بعد طول انتظار بعد انتهاء اداء الامتحانات واستغرقت عملية تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات وقتا طويلا شارك فيه أكثر من 6000 مصحح، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

اعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2021

وبعد إعتماد السيد وزير التربية والعليم نشر النتائج علي موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس، ويتم الحصول عليها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم نشر النتيجة في كافة ولايات السودان المختلفة علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

مؤتمر وزارة التربية والتعليم السودانية

وتعمل وزارة التربية والتعليم السودانية على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الطلاب والطالبات بحيث تنشرها بشكل إلكتروني منعاً للتزاحم في مقرات المدارس المختلفة كما تم تفعيل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لكي يتم استخراج نتيجة الشهادة السودانية وتم الإعلان اليوم عن المؤتمر الصحفي الخاص بالوزارة لإعلان تفاصيل النتيجة وأن كافة أوراق الامتحانات تم الانتهاء من تصحيحها، كذلك تم تجميع كافة الدرجات الخاصة بالامتحانات لكل الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة ، في المؤتمر الصحفي، الذي تم بتوقيت السودان عصراً اليوم.

رابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس

ويتم الحصول على نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس لجميع الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. وذلك بعد إجراء خطوات بسيطة وهي على النحو التالي:-