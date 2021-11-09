أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً صحواً وبارداً وهطول أمطار خفيفة

الأرصاد يتوقع طقساً صحواً وبارداً وهطول أمطار خفيفةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً بارداً على عدد من المحافظات وتشكل السحب الركامية الممطرة على الساحل الغربي وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الشمالية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس صحواً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج، الضالع، غرب مأرب، وغرب الجوف.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على أجزاء من الهضاب الداخلية، ومن المحتمل تكوّن خلايا من السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الشمالية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومن المحتمل تشكل السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الساحل الغربي والمرتفعات الداخلية المقابلة له، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 21 عقدة مثيرة للأتربة والرمال بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحسب المركز ستشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً، وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز المواطنين من درجات الحرارة الصغرى المنخفضة في المرتفعات الجبلية وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه المزارعين من الأجواء الباردة التي قد تؤثر على مزروعاتهم ومرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

وأفاد المركز بهطول أمطار م

