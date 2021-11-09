أخبار اليمن : الشوافي يحذر: موجة باردة تجتاح اليمن بداية الأسبوع المقبل

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الشوافي يحذر: موجة باردة تجتاح اليمن بداية الأسبوع المقبل

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اهم مستجدات الطقس، محذراً من موجة باردة تجتاح مدن ومحافظات الجمهورية بدءاً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل. الشوافي يحذر: موجة باردة تجتاح اليمن بداية الأسبوع المقبلكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اهم مستجدات الطقس، محذراً من موجة باردة تجتاح مدن ومحافظات الجمهورية بدءاً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل. وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض في درجات الحرارة الصغرى عن الايام الماضية خصوصاً مع نهاية الاسبوع الحالي، وبداية الاسبوع القادم لتبقى الاجواء باردة على المرتفعات والاحواض الجبلية. ونبّه الفلكي اليمني المواطنين في المرتفعات الجبلية، وكذا المزارعين من الأجواء الباردة.

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