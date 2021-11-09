أخبار اليمن : حظر استيراد البرتقال الخارجي إلى اليمن

حظر استيراد البرتقال الخارجي إلى اليمنوجهت وزارة الزراعة والري، بمنع استيراد البرتقال الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن، بهدف تشجيع ودعم الإنتاج المحلي من هذه الفاكهة.

وأوضح نائب مدير التسويق والتجارة الزراعية علي هارب أن الإدارة العامة للتسويق أصدرت تعميما بمنع تداول وعرض البرتقال المستورد في الأسواق المحلية، تنفيذاً للتعميم الصادر من وزارة الزراعة بحظر استيراده.

وأهاب بمستوردي البرتقال الخارجي الالتزام بالتعميم .. مؤكداً أنه سيتم مصادرة أي كميات يتم ضبطها سواءً في الأسواق أو المنافذ، وذلك حتى انتهاء موسم المنتج المحلي.

وأشار نائب مدير التسويق الزراعي، إلى أهمية قرار منع الاستيراد لتجنيب المزارع الخسارة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتج الخارجي.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، لتغطية احتياجات السوق، ومنع استنزاف العملة الأجنبية في استيراد المنتجات والسلع الخارجية على حساب المنتج المحلي.سبأنت

