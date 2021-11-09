تكفلوا بعلاجكم.. دولة تتخذ قرارا صارما يخص رافضي لقاح كورونا

في قرار يهدف إلى تشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلنت حكومة سنغافورة أنها ستشرع في تحميل مرضى "كوفيد 19" الذين رفضوا التطعيم بشكل اختياري، مسؤولية دفع تكاليف العلاج من مرضهم.
وحسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الحكومة في سنغافورة لن تدفع بعد الآن تكاليف علاج مرضى "كوفيد 19"، الذين رفضوا من تلقاء أنفسهم التطعيم ضد الفيروس.
وقالت الحكومة إنه "اعتبارا من 8 ديسمبر المقبل، سيتحمل مرضى كورونا الذين لم يلقحوا ضد الفيروس بشكل اختياري، مصاريف علاجهم".
وأوضحت أن الأشخاص غير الملقحين "يساهمون بشكل غير متناسب في الضغط على موارد الرعاية الصحية لدينا".
وتغطي الحكومة حاليا المصاريف الطبية الكاملة لمرضى كورونا، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو حاملي التأشيرات طويلة الأجل، وسواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين.
ويأتي قرار الحكومة السنغافورية في وقت تكافح به السلطات الصحية للبلاد، الارتفاع الكبير في عدد المصابين الجدد.
هذا وستواصل الحكومة التكفل بمصاريف علاج مرضى كورونا غير المؤهلين للحصول على اللقاح، حسب آخر المستجدات.
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