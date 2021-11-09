مجلس نواب تشيلى يوافق على آلية لعزل الرئيس بينيرا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب فى تشيلى، اليوم الثلاثاء، على آلية لعزل رئيس البلاد سيباستيان بينيرا، وذلك على خلفية الكشف عن "وثائق باندورا" بشأن بيع شركة تعدين لأبنائه من قبل شركة أخرى.





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