الجزائر وموريتانيا تتفقان على تكثيف التنسيق الأمنى على الحدود 

جدة - نرمين السيد - أكدت الجزائر وموريتانيا، ضرورة تكثيف التنسيق الأمنى على مستوى الشريط الحدودى بينهما من خلال إنشاء واستحداث لجنة أمنية مشتركة، وتأمين تنقلات المواطنين من البلدين فى التبادلات التجارية من اعتداءات إجرامية على مستوى المنطقة الحدودية المشتركة.





جاء ذلك خلال توصيات اختتام أعمال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، فى دورتها الأولى، اليوم الثلاثاء والتى انطلقت، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة.

وأوصى المشاركون، فى أعمال اللجنة، بتكثيف الدوريات الأمنية على مستوى الشريط الحدودى المشترك، وتكثيف التعاون فى مكافحة المخدرات التى استفحلت فى المنطقة، وكذلك مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

أما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، توصل الخبراء فى كل من الجزائر وموريتانيا إلى ضرورة إنجاز الطريق الرابط بين ولاية تندوف الجزائرية ومدينة زويرات الموريتانية عبر تعبئة المزيد من الموارد المالية لسرعة إنجازه، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية.

وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى كمال بلجود، فى تصريحات له على هامش اختتام أعمال اللجنة الحدودية مع موريتانيا، أنه سيتم تنظيم معارض اقتصادية وتجارية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط بصفة دائمة من طرف المتعاملين الجزائريين، وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين لبعث مشاريع مجدية للنظر فى خصوصية المنطقة، بالإضافة إلى تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الوطنية والموريتانية لبيع منتجاتهم، فضلاً عن بعث فرص التعاون والشراكة فى البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما شدد الوزير الجزائرى، على ضرورة تفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد البحرى واستغلال التراخيص الممنوحة للصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية.