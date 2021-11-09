في الفترة الأخيرة أوضح رئيس شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، والعديد من الإداريين التنفيذيين داخل الشركة، مرحبا أن تمثل كافة النتائج الاستثنائية الخاصة بشركة أرامكو السعودية، وهذا يعد أمر ضروري في الربع الثالث من العام الجاري 2021م وهذا انعكاساََ لكي تجاوب شركة أرامكو مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة، حيث يؤدي إلى انتعاش الطلب على الطاقة أيضاََ، ولذلك تم الإعلان على أن تتمتع الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، ولذلك تم الايضاح على أن القدرة على توفير كافة منتجات الطاقة والكيماويات الأساسية بشكل موثوق.

ومن الجدير بالذكر أن في ظل الظروف المعاكسة التي تمر على الاقتصاد العالمي، وما زال متفائلون على الطلاب على الطاقة سوف يظل منتعشاََ في المستقبل القريب، ولذلك في نقوم بتعزز استراتيجيتها للاستثمار على المدى الطويل، ولذلك سوف نصل سجلنا الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية، ولذلك في هذه الحالة لكي يتم تحقيق الطموح الذي أعلن عنه شركة أرامكو السعودية في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا لكي يتحقق الحياد الصفري للنطاقين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا من خلال مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بالمملكة العربية السعودية بحلول عام 2050م حيث أن قد بلغ التدفقات الحرة 107.7 مليار ريال سعودي وهذا مقابل 28.7 مليار دولار أمريكي.

أوضحت أرامكو السعودية على أن صافي الدخل قد بلغ حوالي 114.1 مليار ريال سعودي، وهذا ما يعادل 30.4 مليار دولار، وهذا في الربع الثالث للعام الجاري 2021م وهذا مقابل 44.2 مليار ريال سعودي وهذا ما يعادل 11.8 مليار دولار أمريكي وهذا في الربع الثالث من العام الماضي 2020م.

ولذلك هذه مقارنة مع 46.5 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين حيث أن هذا ما يعادل 12.4 مليار دولار، وهذا في العام الماضي 2020م ولذلك أكدت شركة أرامكو السعودية لجميع التزامها تجاه مساهمتها، ولذلك تم الايضاح على أن توزيعات أرباح قد بلغت قيمتها حوالي 70.33 مليار ريال سعودي، وهذا ما يعادل 18.8 مليار دولار.

شركة أرامكو أوضحت استثمارها في الفترة الأخيرة للمستقبل، بنفقات راسمالية تصل إلى 28.5 مليار ريال سعودي مخصص وهذا مقابل 7.6 مليار دولار أمريكي، وهذا في الربع الثالث، حيث أن تصل زيادة بنسبة مئوية قد تصل إلى 19% وهذا يعد أمر ضروري مقارنة بالعام الماضي 2020م.