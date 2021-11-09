Aramco اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر نوفمبر 2021 جدول الاسعار الجديدة

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، قامت شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية والذي تم العمل بها بداية من اليوم العاشر من شهر اكتوبر حتى شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١، حيث اتاحت المملكة بتوفير قاعدة بيانات خاصة بالدولة، والدول الأخرى وذلك في غضون تصريحات رسمية ومعترف بها دوليا، وذلك مثل، الوكالات التنظيمية، والحكومات الدولية، وشركات النفط المختلفة، وكذلك قنوات الإعلام المصرح بها، حيث يتم تحديث هذه البيانات بصورة أسبوعية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

يشغل ارتفاع أسعار البنزين الجديدة بال الجميع، حيث يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات الشائكة الآن والموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي السعودي، فقد يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على جوجل لمعرفة اسعار البنزين الجديدة في السعودية بالنسبة لتحديث تعريفة أسعار البنزين في المملكة السعودية، بالرغم من قرار الحكومة السعودية بتثبيت الأسعار في يوليو الماضي، لكن سرعان ما تغير ذلك خاصة بعد ارتفاع تعريفة سعر برميل النفط الخام، وهذا من المتوقع أن يتم زيادة الأسعار بشكل عالمي وليست فقط في السعودية، لهذا فإننا سوف نفصح لكم عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية في الفقرة القادمة.

معرفة اسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المعروف أن شركة أرامكو للنفط هي المسؤولة في الأساس عن التغييرات التي تطرأ بشأن اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وذلك لمسؤوليتها في المقام الأول بإنتاج كافة المنتجات الخاصة بالبنزين والتي تلائم كافة المركبات السعودية، حيث يتم تحديث الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذا سوف نطلعكم على أسعار البنزين الجديدة في السعودية، والتي تتمثل في الآتي:

يبلغ سعر لتر بنزين ٩١ حوالي ٢.١٨ ريال سعودي.

كما وصل سعر لتر بنزين ٩٥ إلى ٢.٣٣ ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر لتر الديزل حوالي ٠.٥٢ ريال سعودي.

كما استقر سعر لتر غاز البترول حتى الآن إلى حوالي ٠.٧٥ ريال سعودي.

الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن في انتظار اعلان شركة ارامكو عن الاسعار الجديدة للبنزين والخاصة بشهر نوفمبر الجاري، حيث انة من المقرر كما اعلنت شركة ارامكو ان يتم طرح جدول الاسعار الجديد بعد عقد مؤتمر تحديد الاسعار يوم 10 نوفمبر القادم من عام 2021، ولمعرفة الاسعار الجديدة كل ما عليكم هو ان تتابعونا عبر موقعنا ثقفني الاخباري.