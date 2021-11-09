فلسطين تقرّر التنسيق مع الأردن لفتح جسر الأمير محمد

دوت الخليج :– قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية للطلب من إسرائيل فتح معبر جسر الأمير محمد (دامية). وأشارت حكومة فلسطين خلال جلستها الأسبوعية، الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى أن طلب فتح المعبر يأتي بهدف تعزيز التجارة بين البلدي ، وفق وفا .

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