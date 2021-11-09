مصر.. أحكام بالسجن على متهمين بقضية "فتاة الفيرمونت"

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد ولمدة 15 عاما، لثلاثة متهمين بعد إدانتهم باغتصاب فتاة في محافظة مطروح بالساحل الشمالي، رغم حفظ التحقيقات بحق نفس المتهمين وآخرين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية فتاة الفيرمونت".

الحكم أصدرته الدائرة 10 بمحكمة جنايات شمال القاهرة تضمن السجن المشدد 15 سنة للمدان الأول حضوريا، والسجن المؤبد على المدانين الثاني والثالث غيابيا، نظرا لهروبهما.

وفي 6 أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة في مصر أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها في ما يعرف إعلاميا باغتصاب "فتاة الفيرمونت"، وما رافقها من تسجيلات وبلاغات وشهادات، قادت إلى إثبات الاتهامات بحق 3 من المتهمين في واقعة ثانية، اغتصبوا خلالها فتاة في الساحل الشمالي عام 2015.

وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة.

يأتي ذلك رغم أن النيابة العامة، أصدرت في 11 مايو الماضي أمرا مؤقتا بأن "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين"، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم على ذمة القضية ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وأكدت النيابة أن "هذا القرار مؤقت"، وأنها "يمكن أن تعيد فتح التحقيق في القضية حال تقديم دليل جديد متماسك بشرط عدم مرور المدة القانونية لتقادم الجريمة".

وأكد مصدر قضائي مصري لموقع "دوت الخليج" حين صدر قرار النيابة، أن الفترة المتاحة لإمكانية إعادة فتح القضية مرة أخرى هي 10 سنوات، تبدأ من تاريخ 11 مايو 2021 الذي صدر فيه قرار النيابة بحفظ القضية.

وتنص المادة 15 قانون الجنايات المصري على انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الجنايات التي مر على ارتكابها 10 سنوات.