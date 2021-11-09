احتياطى النقد الأجنبى فى روسيا يسجل أعلى مستوى له ويبلغ 624.2 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى، أن احتياطى النقد الأجنبى فى روسيا سجل أعلى مستوى له على الإطلاق فى الأول من نوفمبر الجارى، وبلغ 624.237 مليار دولار مقابل 614.122 مليار دولار فى أول أكتوبر الماضى.





وذكر البنك، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بـ 10.115 مليار دولار أو 1.6 بالمئة. هذا وارتفعت قيمة احتياطى الذهب النقدى فى أكتوبر الماضى بمقدار 4.201 مليار دولار، أو 3.3 بالمئة، وبلغت فى الأول من نوفمبر الجارى 132.859 مليار دولار، ومن ثم ارتفعت حصة الذهب النقدى فى الاحتياطيات من 21 بالمئة فى سبتمبر إلى 21.3 بالمئة فى أكتوبر الماضى. وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزى الروسى والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدى وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطى فى صندوق النقد الدولى والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى). يُذكر أن الاحتياطى الدولى لروسيا ارتفع فى عام 2020 بنسبة 7.5 بالمئة، وبلغ فى شهر يناير من العام الجارى 595.8 مليار دولار.

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