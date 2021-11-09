وزير الحج السعودى يتفقد المشروعات التنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، والتى تنفذها شركة "كدانة" للتنمية والتطوير فى مشعر منى، المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.





وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الربيعة اطلع على المخيم النموذجى الممتد على مساحة 3800 متر مربع، والذى يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وكذلك منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية.

كما زار مشروع مركز جبل النور الثقافى بمنطقة جبل النور "غار حراء"، الذى يضم معرض الوحى، ويحكى قصة نزول الوحى على أولى العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله، من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.