بريطانيا: لقاحات إلزامية لموظفى الصحة العامة فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة البريطانى، ساجد جاويد، أنه سيتم تقديم اللقاحات الإلزامية المضادة لفيروس كورونا لموظفى خدمة الصحة العامة فى إنجلترا الذين يعملون بدوام كامل ويبلغ عددهم 1.2 مليون موظف.





ونقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن "جاويد" قوله" إنه درس الردود على استشارة ونصيحة المسؤولين فى خدمة الصحة العامة عند اتخاذ القرار".

وقال "جاويد" لنواب البرلمان : "يجب أن نتجنب الضرر الذى يمكن منعه ونحمى المرضى فى هيئة الصحة العامة".

وأوضح "جاويد"، أن 90% من موظفى خدمة الصحة العامة تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.