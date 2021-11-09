ونقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن "جاويد" قوله" إنه درس الردود على استشارة ونصيحة المسؤولين فى خدمة الصحة العامة عند اتخاذ القرار".
وقال "جاويد" لنواب البرلمان : "يجب أن نتجنب الضرر الذى يمكن منعه ونحمى المرضى فى هيئة الصحة العامة".
وأوضح "جاويد"، أن 90% من موظفى خدمة الصحة العامة تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: لقاحات إلزامية لموظفى الصحة العامة فى مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.